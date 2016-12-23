Bassetts Honda Bridgend Star Deals

STAR DEAL 1
Model: HONDA HR-V 15i-VTEC SE 5DR 2016
Reg: CN16KYY
Colour: ORCHID WHITE
BLUE TOOTH HFT/INTERNET BROWSER
FRONT & REAR PARKING SENSORS
FORWARD COLLISION WARNING
8 AIR BAGS INC SIDE AIR CURTAINS
SENSOR WIPERS/LIGHTS
5 SERVICES INC IN PRICE SAVING £980
DUAL CLIMATE CONTROL AIR CON
EXDEMOSTRATOR SAVE OVER £3750 OFF MFRRP.
ONLY 6980 MILES.
NOW £17995
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STAR DEAL 2
Model: HONDA CR-V 2.2i-DETEC 4X4 SE 5DR 2014
Reg: CN64XBT
Colour: PASSION RED
REVERSING CAMERA
FRONT & REAR PARKING SENSORS
8 AIR BAGS INC SIDE AIR CURTAINS
BLUE TOOTH HANDS FREE TELEPHONE
SENSOR WIPERS/LIGHTS
DUAL CLIMATE CONTROL AIR CON
CRUISE CONTROL
SAVE OVER £10,000 OFF MFRRP
ONLY £15995
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STAR DEAL 3
Model: HONDA CR-V 160i-DETEC (160BHP) 4X4 EX AUTOMATIC (9 SPEED) 2016
Reg: CN66ZHC
Colour: LUNA SILVER.
SENSING SAFETY PACK
SATELLITE NAVIGATION
FULL BLACK LEATHER INTERIOR
HEATED ELECTRIC MEMORY SEATS
LANE ASSIST WITH ADAPTIVE CRUISE CONTROL
REVERSING CAMERA F/R SENSORS
5 SERVICES INC IN PRICE SAVING £1180
SAVE OVER £5000 OFF MFRRP
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